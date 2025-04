BM: PM apreende 3,7 kg de drogas em operação contra o tráfico

Barra Mansa – Os policiais do 28º Batalhão de Polícia Militar estão realizando uma operação contra o tráfico de drogas no bairro Vila Delgado, em Barra Mansa, na manhã desta terça-feira (29). A ação reúne o Comando de Cia., Grupo de Ações Táticas (GAT) I, GAT II, Batalhão de Ações com Cães (BAC), Grupo Aeromóvel (GAM) e entre equipes da polícia que estão agindo de forma coordenada para reprimir as atividades da organização criminosa que domina a área.

Até o momento, foram apreendidos cerca de 3,7 kg de entorpecentes, além de 35 pinos de cocaína. A operação segue em andamento.

Matéria em atualização.