PM apreende duas espingardas após denúncia do Linha Verde em Angra dos Reis

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 09:04 horas

De acordo com o Disque Denúncia, material seria supostamente usado para caças; cartuchos com munições e um fação também foram apreendidos

Angra dos Reis – Através de uma denúncia sobre desmatamento feita ao Linha Verde (0300 253 1177) – programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente – policiais militares conseguiram apreender nesta quarta-feira (29) em Angra dos Reis, duas espingardas, quatro trabucos, um cano de espingarda, 27 cartuchos com munições intactas, 31 cartuchos deflagrados e um facão. A apreensão ocorreu na Avenida dos Capuchinhos, no Sertãozinho do Frade.

De acordo com os agentes da 4ª UPAm, um homem, não identificado, fugiu para o interior da mata após notar a presença dos agentes nas proximidades de um rancho localizado na zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Durante fiscalização no entorno do rancho, policiais militares identificaram duas barracas, supostamente utilizadas para caçar animais, e encontraram todo o material em seu interior.

Em outra ocorrência, desta vez no Verolme, os policiais verificavam denúncia do Linha Verde sobre desmatamento florestal. Foi constatada a retirada de diversas árvores em uma área degradada de aproximadamente 4 mil metros quadrados próximo às margens de um curso de água a beira da BR 101, entre Jacuecanga e Lambicada.

Nas duas ocorrências, os policiais não conseguiram encontrar os suspeitos de cometer os ilícitos ambientais e, diante dos fatos, procederam à 166ª DP.

Vale sempre ressaltar que em Angra dos Reis a população conta com o auxílio do Linha Verde no combate aos crimes ambientais. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou ainda através do aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”. Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.