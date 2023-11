PM apreende duas pistolas no Santa Rita da Dutra, em BM

Barra Mansa – Duas pistolas foram apreendidas nesta quinta-feira (16) por agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar. A apreensão foi feita no Santa Rita da Dutra. Os policiais receberam uma denúncia de ameaça de morte e se deslocaram até o local. Lá, fizeram uma mediação de conflito entre dois homens armados. Ambos tinham posse de arma de fogo registrada e entregaram as pistolas à guarnição: duas armas PT 92 AF-D 9mm, 134 munições de mesmo calibre, uma maleta Taurus e um coldre. Os homens foram conduzidos à 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.