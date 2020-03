PM apreende escopeta e revólver em Resende

Matéria publicada em 19 de março de 2020, 21:38 horas

Munições de diferentes calibres, além de sacolés de cocaína também foram apreendidos

Resende – Policiais do 37º BPM apreenderam na tarde desta quinta-feira, 19, dentro de uma residência localizada na Rua da Torre, no Novo Surubi, em Resende, uma escopeta calibre 12, além de um revólver calibre 32. Nove munições calibre 12 e seis munições calibre 32 também foram apreendidas; além de 36 sacolés de cocaína.

Segundo a PM, a apreensão foi possível após os agentes receberem informações sobre a presença de dois homens, suspeitos de serem chefes do tráfico da localidade, no endereço. Ao chegarem, os agentes conseguiram avistar um suspeito armado, que, ao notar a presença da polícia, fugiu em direção a um beco, entrando posteriormente em uma residência.

De acordo com a ocorrência, a PM seguiu o suspeito e, ao entrar no imóvel, encontrou todo o material. Após o flagrante, os policiais solicitaram reforço para que um cerco fosse feito, mas os suspeitos não foram encontrados. Após buscas, a PM conseguiu contato com o proprietário do imóvel, que informou ter sido procurado por um homem, com as mesmas características de um dos suspeitos, onde o mesmo havia demonstrado interesse em alugar a residência, mas o rapaz não soube informar a identidade do suspeito. A ocorrência foi registrada na 89ª DP (Resende).