PM apreende farto carregamento de drogas no Morro da Cachoeira, em Vassouras

Vassouras – No final da noite de sexta-feira (8), agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar, apreenderam farto carregamento de drogas, no morro da Cachoeira.

De acordo com a ocorrência, os policiais haviam recebido a informação de que as drogas, pertencentes a uma facção criminosa, que abastece o Morro das Cabritas, estava escondida em uma residência na Rua Manoel Bernardes, no Morro da Cachoeira. No endereço os agentes encontraram 17 frascos de Loló, 43 tiras de Maconha, 367 pinos de cocaína e mais 339 sacolés contendo a mesma droga. Nenhum suspeito foi preso durante a ação policial.

O material foi apreendido e encaminhado para a 95ª DP, onde o caso está sendo investigado.