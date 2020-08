PM apreende farto material entorpecente em Barra do Piraí

Matéria publicada em 16 de agosto de 2020, 15:46 horas

Barra do Piraí – Policiais militares apreenderam farta quantidade de entorpecentes na tarde de sábado (15), em Barra do Piraí. Ao todo, 850 pinos de cocaína e 545 sacolés de maconha, foram encontrados dentro de um imóvel, localizado na Rua José Pereira Gomes, no bairro Santa Bárbara, durante uma ação da Polícia Militar.

De acordo com a PM, todo o material foi encontrado na casa de um jovem, de 20 anos, suspeito de tráfico; que ao notar a presenta dos policiais, teria fugido, deixando a droga para trás.

A ocorrência foi registrada na 88º DP (Barra do Piraí).