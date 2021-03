PM apreende farto material entorpecente em Resende

Matéria publicada em 31 de março de 2021, 18:55 horas

Resende – Farto material entorpecente foi apreendido nesta quarta-feira, dia 31, por policiais do 37º Batalhão da PM, em Resende. A ação foi em um terreno baldio na Rua Boca do Leão, em uma área de mata conhecida como Granja, no bairro Lava Pés.

Ninguém foi preso. As drogas encontradas estavam para ser contabilizadas pelos agentes, que também encontraram no local, uma réplica de pistola, material para embalar entorpecentes e uma balança de precisão.

Os PMs tinham a informação que uma carga de drogas chegaria naquela localidade. Os entorpecentes, que estavam em sacolas e mochilas, foram levados para a Delegacia de Resende.