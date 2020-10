PM apreende farto material entorpecente em Volta Redonda

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 10:04 horas

Volta Redonda – Policiais militares do 28º Batalhão, apreenderam farto material entorpecente na Rua Andrelândia, em uma localidade conhecida como ”Borelzinho”, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda, na noite dessa quinta-feira, 01. Ao todo, 357 pinos de cocaína e 160 trouxinhas de maconha, foram apreendidos.

De acordo com a PM, o local onde os entorpecentes foram encontrados é conhecido por se tratar de um ponto de venda de drogas.

Durante patrulhamento, os militares puderam observar dois suspeitos no local, que ao notarem a presença da polícia, fugiram por uma área de mata deixando todo o material para trás. Os entorpecentes foram entregues na 93ª DP (Volta Redonda), local onde a ocorrência foi registrada.

Outro caso

Em outro bairro de Volta Redonda, 22 sacolés com cocaína e 05 pedaços de maconha foram apreendidos, também nessa quinta-feira, dia 01. De acordo com a PM, o material foi encontrado próximo à um estabelecimento comercial, localizado na Avenida da Integração, no bairro Aterrado. O flagrante foi possível após denúncia.

Segundo os policiais, após contato com o proprietário do imóvel, foram realizadas buscas no interior do imóvel, onde não havia nada de ilícito. O pote com material apreendido foi, porém, localizado na parte externa do estabelecimento. O suspeito e o material foram levados para a 93ª DP (Volta Redonda), para registro de ocorrência. De acordo com a PM, o proprietário do imóvel foi ouvido e liberado como testemunha da apreensão. O material permanece apreendido.