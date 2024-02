Angra – Agentes do 33° Batalhão de Polícia Militar de Angra dos Reis apreenderam um fuzil AR 10 calibre 762 e uma granada após uma troca de tiros com traficantes do Sapinhatuba 3, em Angra dos Reis, no fim da tarde desta segunda-feira (26).

O armamento e a granada estavam com o homem, de 29 anos, que estava baleado e que foi socorrido para o Hospital da Japuíba. A PM está intensificando as operações na região para combater o tráfico de drogas e o avanço da criminalidade.