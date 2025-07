PM apreende fuzil, munições e quase 6 kg de cocaína enterrados em Itatiaia

Itatiaia – Uma ação realizada por agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar (BPM) nesta sexta-feira (18) resultou na apreensão de um fuzil calibre 556, munições e quase 6 kg de cocaína enterrados em um tonel no bairro Campo Alegre, em Itatiaia.

A equipe foi até a Estrada Furnas após uma denúncia que indicava a presença de armas e drogas escondidas em uma área de mata. Durante as buscas, os policiais localizaram o tonel enterrado.

No interior do recipiente, foram encontrados um fuzil calibre 556, dois carregadores do mesmo calibre, 49 munições e 5.950 pinos contendo pó branco, que após perícia foi confirmado como cocaína.

Nenhum suspeito foi detido durante a ação. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia, onde a ocorrência foi registrada.