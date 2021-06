PM apreende fuzil no Camorim Grande em Angra dos Reis

Matéria publicada em 1 de junho de 2021, 15:58 horas

Angra dos Reis – Uma equipe do 33° Batalhão de Polícia Militar apreendeu na madrugada desta terça-feira, dia 1, um fuzil com numeração suprimida, um carregador, 53 munições e um veículo Spin no bairro Camorim Grande.

Os agentes interceptaram o automóvel após denúncia de que um traficante do Rio de Janeiro estaria indo para Angra dos Reis. Ele conseguiu escapar por uma área de mata, mas outro suspeito, de 41 anos, foi preso na ação.

O veículo foi parado em uma ponte e ficou com o farol alto ligado. Neste momento, um dos ocupantes conseguiu escapar, sendo o outro capturado. Dentro de uma bolsa, no banco traseiro do veículo, foi encontrado o material apreendido.

Segundo o boletim, o homem que fugiu seria da Rocinha e estava indo para o Morro do Santo Antônio em Angra.

O suspeito capturado foi encaminhado para a 166ª Delegacia de Polícia.