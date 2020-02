PM apreende granada e drogas na Japuíba

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 11:00 horas

Angra dos Reis – Policiais militares do 33º Batalhão prenderam três suspeitos de tráfico de drogas e apreenderam um menor, no sábado, durante uma operação no bairro da Japuíba. Com os detidos, foram encontrados 234 pedaços de maconha prontos para venda e 38 pinos de cocaína, além de uma granada.

A polícia foi até o bairro, após receber denúncias sobre a presença de traficantes na Avenida Tereza Pinheiro de Almeida. Ao chegarem no ponto indicado, os PMs viram um grupo pular a janela de uma casa para tentar fugir, mas os suspeitos foram alcançados e detidos. Em uma revista pelo imóvel, os policiais encontraram as drogas e a granada.