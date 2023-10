Angra dos Reis – Agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 487 trouxinhas de maconha, 87 sacolés de cocaína e três mil pinos vazios no bairro Promorar, em Angra dos Reis. Segundo os policiais, o material para embalar drogas e os entorpecentes foram localizados após buscas nas margens de um rio no local.

O material apreendido foi levado para a 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.