PM apreende homem com armas em Barra Mansa

Matéria publicada em 4 de maio de 2022, 08:28 horas

Barra Mansa – Dois revólveres, sendo que um deles estava desmontado, foram apreendidos por policiais militares, em Barra Mansa. A ação foi na terça-feira (3), na Rua Bernardo Manoel da Silva, no bairro Nova Primavera, onde um homem, de 30 anos, foi preso.

Uma das armas estava municiada com seis projéteis (balas). Ele, junto com as armas, foi levado para a 90ª DP (Barra Mansa).