Barra do Piraí – Na noite de segunda-feira (4), agentes do 10º Batalhão de Polícia Militar, apreenderam 53 pinos de cocaína e 43 trouxinhas de maconha, no Bairro Roseira, em Barra do Piraí.

Os policiais haviam sido acionados por populares para averiguarem uma denúncia de tráfico de drogas naquela localidade, onde após realizarem buscas, localizaram e apreenderam as drogas.

O material apreendido foi encaminhado para 88ª Delegacia de Polícia onde o caso foi registrado.