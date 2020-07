PM apreende mais de 1 quilo de crack em Três Rios

Matéria publicada em 21 de julho de 2020, 11:54 horas

De acordo com a PM, três balanças de precisão e sacos contendo pinos usados para embalar cocaína também foram apreendidos

Três Rios – Policiais militares do 38º Batalhão apreenderam mais de um quilo de crack na manhã de segunda-feira (20), em Três Rios. Três balanças de precisão e dois sacos plásticos contendo pinos usados para embalar cocaína, vazios, também foram apreendidos. O flagrante aconteceu em uma localidade conhecida como Vale dos Barões.

Policiais militares de Paraíba do Sul e Três Rios foram ao local após denúncia, indicando que suspeitos de tráfico haviam escondido farto material entorpecente em área de mata de difícil acesso. O local seria supostamente usado para que os suspeitos pudessem endolar a droga e distribuir em bairros de Três Rios e Paraíba do Sul. Após buscas no local citado na denúncia, todo o material foi encontrado. A ocorrência foi registrada na 108º DP (Três Rios). Após perícia, foi constatado 1,085 Kg de crack apreendidos. Ninguém foi preso.