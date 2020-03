PM apreende mais de 100 mil pinos vazios em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 19:45 horas

Material é conhecido por ser utilizado por suspeitos de tráfico de drogas para acondicionar cocaína

Volta Redonda – Policiais do 28ª BPM apreenderam na tarde desta sexta-feira, 20, na Rua do Norte, no bairro Retiro, em Volta Redonda, mais de cem mil pinos vazios, supostamente para serem usados para o tráfico de drogas. O material é conhecido por ser utilizado por suspeitos de tráfico de drogas para acondicionar cocaína. Ao todo, foram apreendidos, 112 mil pinos.

Segundo a PM, após receber uma denúncia, os agentes foram ao local, e, ao chegarem, foi observado que homens, não identificados, descarregavam caixas de papelão de vários veículos, dentro de um imóvel abandonado, em movimentação suspeita. Buscas foram feitas dentro do imóvel e todo o material foi encontrado. A ocorrência foi registrada na 93ª DP (Volta Redonda).