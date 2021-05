PM apreende mais de 14 mil pinos de cocaína no Morro da Conquista em Volta Redonda

Matéria publicada em 27 de maio de 2021, 17:56 horas

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão da PM apreenderam nesta quinta-feira (27), 14.595 pinos de cocaína, de diversos valores, em Volta Redonda. A investida policial foi na Servidão Marapim, no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho.

As drogas estavam escondidas em uma área de mata. Os agentes chegaram ao local, por meio de denúncia anônima.

Ninguém foi preso. Os entorpecentes apreendidos forma levados para a Delegacia de Volta Redonda.