PM apreende mais de 5 quilos de maconha em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 29 de agosto de 2020, 12:53 horas

Paraíba do Sul – Policiais militares do 38º BPM apreenderam farto material entorpecente na manhã deste sábado (29), no Distrito de Werneck, em Paraíba do Sul. Ao todo, foram apreendidos: 5 tabletes de 1kg de maconha, cada; 40 tabletes menores da mesma droga, já preparados para venda; além de 101 pinos de cocaína e uma balança de precisão.

De acordo com a PM, o flagrante aconteceu na localidade da Volta Grande, após denúncia, indicando que um jovem, de 19 anos, preso em flagrante na sexta-feira, dia 28, havia enterrado um carregamento de drogas antes de sua prisão.

Cientes, os militares foram ao local e após buscas, encontraram todo o material. A ocorrência foi apresentada na 107ª DP (Paraíba do Sul).