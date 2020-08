PM apreende mais de meio quilo de cocaína em Três Rios

Matéria publicada em 15 de agosto de 2020, 14:45 horas

Droga estava fracionada em mais de 1,3 mil pinos; 124 buchas de maconha também foram apreendidas

Três Rios – Policiais do 38º BPM apreenderam farta quantidade de drogas no início da noite de sexta-feira (14), em Três Rios. Ao todo, 1.348 pinos de cocaína, totalizando 674 gramas da droga, além de 124 buchas de maconha, foram encontrados na Rua Engenheiro Walcreuze, no bairro Meireles, após denúncia de tráfico.

De acordo com a PM, os agentes registravam outra ocorrência no bairro Purys, onde dois homens haviam sido detidos por suspeita de tráfico, quando receberam o chamado. Ao chegarem no local indicado, foram informados que um homem, também suspeito de tráfico, seria comparsa da dupla detida anteriormente e estaria em posse de todo o material.

A PM afirma que a droga foi encontrada perto de um bambuzal. A ocorrência foi registrada na 108º DP (Três Rios). Após perícia, foi constatado se tratar de 674 gramas de cocaína e 124 gramas de maconha, aproximadamente.