PM apreende mais de mil pinos de cocaína em área de mata

Matéria publicada em 29 de maio de 2021, 08:27 horas

Três Rios – Agentes do 38º Batalhão da PM apreenderam nessa sexta-feira, dia 28, 1.055 mil pinos de cocaína, em Três Rios. Os entorpecentes estavam numa área de mata no bairro Purys.

Ninguém foi preso. Policiais militares chegaram ao local, por meio de denúncia de uma carga de cocaína estaria chegando a localidade durante a madrugada e que as drogas seriam comercializadas neste fim de semana, num ponto de venda do bairro.

A denúncia informava ainda que a droga foi colocada no esconderijo a mando do chefe da quadrilha, que estava foragido da Justiça. O material entorpecente encontrado foi levado para a 108ª DP (Três Rios).

Policiais militares seguem com as investigações, na intenção de localizar e prender os integrantes da quadrilha especializada em tráfico de drogas, com reduto no bairro Purys.