PM apreende mais de mil pinos de cocaína em Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de junho de 2021, 17:38 horas

Barra Mansa – Em uma ação de agentes do Grupamento de Ações Táticas e 2ª Companhia da PM, realizada nesse fim de semana, em Barra Mansa, foram apreendidos 1.130 mil pinos de cocaína e 240 tabletes de maconha, um total de dois quilos de entorpecentes. Ninguém foi preso.

As drogas estavam em uma área de mata às margens da Via Dutra, na Rua 1, no bairro São Vicente. Os agentes chegaram ao local após receberem denúncia anônima.

Drogas em Volta Redonda

Em Volta Redonda, um homem foi preso no domingo, dia 6, com 288 pinos de cocaína, 34 trouxinha de cocaína e R$ 80. O suspeito foi levado para a Delegacia de Volta Redonda, por agentes do Serviço de Inteligência (P2), do 28º Batalhão da PM, que participaram da investida que ocorreu na Rua Andrelândia, no bairro Minerlândia.