PM apreende material de jogos de azar em Barra do Piraí

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 11:59 horas

Um homem, suspeito de ser o proprietário do material, foi preso

Barra do Piraí – Policiais militares do 10º BPM prenderam, na manhã desta terça-feira (07), na Rua Assis Ribeiro, no Centro, em Barra do Piraí, um homem suspeito de envolvimento com jogos de azar.

Com ele, foram encontrados: uma máquina de jogos, R$ 247,50 em espécie, uma calculadora, uma caneta, um caderno de anotações dos jogos, além de 37 filipetas com resultados. O material foi apreendido.

Após o flagrante, o suspeito e todo material foram encaminhados para a 88 DP (Barra do Piraí).