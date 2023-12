PM apreende menor com arma e drogas em Porto Real

Porto Real – Uma guarnição da PM que patrulhava o bairro Village, em Porto Real, suspeitou do comportamento de um menor. O jovem foi abordado e revistado sem que fosse encontrado nada de ilegal. No entanto, o rapaz confessou que tinha em casa alguns frascos de “cheirinho da loló”.

Os policiais falaram com o pai do menino, que autorizou a revista na residência, onde localizaram cinco frascos da substância e um revólver calibre 38 com seis munições intactas. O menor foi apreendido e levado para a 100ª DP.