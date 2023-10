PM apreende menores com metralhadora em Três Poços

Volta Redonda – Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam dois menores com uma metralhadora calibre 380, um simulacro de pistola 9 mm e drogas, na noite desta terça-feira (3), no Condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Os policiais foram ao local para averiguar a denúncia de tráfico de drogas numa residência na Av. Paulo Erley Alves Abrantes. Ao chegar ao local, encontraram dois menores. Com eles, foi apreendida uma metralhadora calibre 380 com 20 munições, uma réplica de pistola, 47 trouxinhas de maconha, 13 pedras de haxixe, um rádio comunicador, uma base de rádio, três baterias de rádio, um Iphone e R$ 140,00. Os menores e o material apreendido foram encaminhados para 93ª Delegacia de Polícia.