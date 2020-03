PM apreende motocicleta com registro de furto em Volta Redonda

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 21:05 horas

Suspeito de tentar furtar a motocicleta foi preso; suposto proprietário do veículo também foi preso na confusão

Volta Redonda – Dois homens foram presos por policiais do 28º BPM nesta sexta-feira, 20, na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. Um deles, é suspeito de tentar furtar uma motocicleta, modelo Honda Biz, cor preta, com placa de Florianópolis/SC no endereço citado. O outro, segundo a PM, por alegar durante a ocorrência, ser o proprietário do veículo, com registro de furto.

De acordo com a PM, após receber informações sobre uma tentativa de furto, os agentes foram ao local, e encontraram o suposto proprietário do veículo contendo o suspeito até a chegada da polícia. Outros dois suspeitos, que também tentaram furtar o veículo, conseguiram fugir. A PM afirma que o suspeito foi encontrado com escoriações, devido a contenção feita pela ‘vítima’.

A PM afirma na ocorrência, que descobriu o registro de furto do veículo, que foi apreendido, após consulta no sistema, durante a abordagem. A ocorrência foi registrada na 93° DP (Volta Redonda).