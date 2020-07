PM apreende motocicleta com registro de roubo em Barra do Piraí

Matéria publicada em 19 de julho de 2020, 10:10 horas

Barra do Piraí – Uma motocicleta com registro de roubo foi apreendida por policiais militares na noite de sábado (18), às margens da RJ-145, na Ponte do Andrade, em Barra do Piraí.

Segundo a PM, o veículo foi encontrado em local de difícil acesso, com o miolo da chave de ignição com sinais de rompimento e placa de identificação quebrada.

Policiais do Serviço Reservado foram acionados e após pesquisa, constataram o registro de roubo. O veículo foi removido pela Guarda Municipal e levado até a 88º DP (Barra do Piraí), onde a ocorrência foi registrada.