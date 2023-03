PM apreende pássaros criados ilegalmente no Santa Cruz, em VR - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de março de 2023, 10:58 horas

Suspeito pode responder por crime ambiental

Volta Redonda – Uma denúncia feita à Linha Verde do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) levou agentes do 28° Batalhão de Polícia Militar (BPM) a apreender, nesta sexta-feira (24), seis pássaros que estariam sendo mantidos em cativeiro de forma ilegal. O caso aconteceu na Rua Cecília Meireles, no bairro Santa Cruz II. Lá, foram apreendidos dois trinca-ferros, três coleiros e um tico-tico.

O homem que criava os animais poderá responder por crime ambiental e ser punido com detenção de seis meses a um ano, e multa. O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia (DP).

Fotos cedidas pela Polícia Militar