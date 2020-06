PM apreende pedras de crack e tabletes de maconha em Resende

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 10:46 horas

Resende – Policiais do 37º Batalhão apreenderam 81 pedras de crack e 64 tabletes de maconha na tarde de quinta-feira (18), na Rua da Olaria, no bairro Baixada da Olaria, em Resende.

De acordo com a PM, os agentes foram ao endereço a fim de verificar denúncia sobre suspeitos armados no local. Após cerco, policiais militares avistaram um suspeito, que ao notar a presença dos agentes, fugiu. Durante a fuga, o suspeito deixou uma bolsa cair no chão. Dentro da sacola, todo o material foi encontrado.

Segundo a PM, o suspeito não foi localizado. Todo o material foi entregue na 89ª DP (Resende).