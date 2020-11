PM apreende pinos de cocaína em Angra dos Reis com ajuda do Disque Denúncia

Matéria publicada em 20 de novembro de 2020, 11:19 horas

Angra dos Reis – Policiais militares do 33º Batalhão apreenderam 30 pinos de cocaína na quinta-feira (19) em Angra dos Reis, após informações encaminhadas pelo Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre tráfico de drogas na Baqueta.

Os agentes faziam patrulhamento no Vale da Banqueta, numa localidade conhecida como “predinhos”, quando observaram que dois suspeitos – não identificados – correram com a chegada da viatura. Segundo a PM, buscas foram feitas no local onde a dupla estava, além de um pequeno jardim, onde conseguiram apreender o material entorpecente. A ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra dos Reis).

