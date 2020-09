PM apreende pinos de cocaína em Barra do Piraí

Matéria publicada em 7 de setembro de 2020, 19:12 horas

Barra do Piraí- Policiais militares apreenderam neste final de semana entorpecentes, no bairro Caixa d’Água, em Barra do Piraí. As drogas estavam em um esconderijo na Rua José Jardim Rosa. Ninguém foi preso.

No local foram apreendidos 98 pinos contendo cocaína. Embora, não tem sido preso, os agentes identificaram um jovem de 20 anos, que seria o dono dos entorpecentes.