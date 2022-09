PM apreende pistola após trocar tiros com bandidos em Angra dos Reis

Matéria publicada em 22 de setembro de 2022, 09:52 horas

Angra do Reis – Uma pistola e um carregador foram apreendidos por policiais militares após trocarem tiros com criminosos, em Angra dos Reis. O confronto foi na quarta-feira, dia 21, numa área de mata localizada próxima a Rua 26, no bairro Sapinhatuba III.

Ninguém ficou ferido. Os bandidos conseguiram fugir, abandonando o material que foi levado para a Delegacia de Angra dos Reis.