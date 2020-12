PM apreende pistola de homem que está preso por crime de violência doméstica

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 19:13 horas

Resende – Uma ação realizada por policiais do 37º Batalhão da PM resultou, na segunda-feira, dia 14, na apreensão de uma pistola com silenciador. O dono da arma, que está preso por crime de violência doméstica, a deixou no sótão da casa da ex-mulher, na Rua Azulões, no bairro Toyota, em Resende.

Ao encontrar a pistola, a mulher comunicou o fato à polícia. Em seguida, ela levou os agentes até sua residência, onde eles apreenderam a arma, que foi levada para a 89ª DP (Resende).