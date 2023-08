PM apreende pistola e 1,5 kg de pasta base de cocaína em casa abandonada

Paraty – Policiais da 2ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) apreenderam, nesta quinta-feira (17), uma pistola 9 mm, dois carregadores e 10 munições do mesmo calibre, 1,5 kg de pasta base de cocaína e 655 pinos de cocaína em uma casa abandonada no bairro Ilha das Cobras, em Paraty.

Segundo os agentes, as equipes foram até o local para verificar se a casa estaria sendo utilizada pelo tráfico de drogas. Dentro da residência, os policiais encontraram os entorpecentes, arma, munições, uma balança de precisão, três cartões de banco e materiais utilizados no preparo das drogas. As investigações apontam que o material pertence a um homem de 29 anos, que não foi localizado.

O material apreendido foi levado para a 167ª DP, onde a ocorrência foi registrada.