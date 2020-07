PM apreende pistola e munições no bairro Siderlândia, em Barra Mansa

Matéria publicada em 20 de julho de 2020, 13:41 horas

Barra Mansa – Policiais do 28º Batalhão apreenderam uma pistola 9mm com a numeração raspada e 09 munições do mesmo calibre, na tarde de domingo (19), durante patrulhamento na Rua A, no bairro Siderlândia, em Barra Mansa.

Segundo a ocorrência, equipes da Polícia Militar passavam pela localidade e ao notarem certa movimentação na rua – tumulto -, desembarcaram do veículo e foram recebidos a tiros por suspeitos não identificados. Segundo a PM, os agentes conseguiram se abrigar em uma área de mata, onde não foi possível revidar os disparos mediante a grande movimentação de pessoas na rua.

De acordo com a PM, após buscas, nenhum suspeito foi localizado, porém, a arma apreendida foi encontrada enrolada numa toalha, dentro de uma sacola plástica, escondida no meio das bananeiras na área onde os agentes faziam buscas. A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).