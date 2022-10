PM apreende pistola em carro conduzido por adolescente de 14 anos

Matéria publicada em 16 de outubro de 2022, 07:35 horas

No veículo estavam ainda o pai do menor e a irmã de 12 anos

Resende – Policiais militares interceptaram no sábado (16/10), um veículo Fox que era conduzido por um adolescente de 14 anos. A abordagem foi na Avenida Duque de Caxias, no Centro de Resende.

No carro estava ainda o pai do rapaz, um homem de 39 anos, e a irmã de 12 anos. Os agentes foram ao local após receberem denúncia de que um Fox vermelho saiu do bairro São Caetano com destino ao Centro da cidade, transportando um homem armado.

Além do veículo que estava sendo conduzido por um menor de idade, foi encontrada uma pistola de calibre 6.35, com seis munições ao lado do banco do carona. Justamente, no local onde estava sentado o pai dos adolescentes.

Na 89ª DP, o homem foi indiciado por porte ilegal de arma e por entregar veículo automotor a pessoa não habilitada. O delegado plantonista deste fim de semana estipulou uma fiança no valor de R$ 4,8 mil para que o suspeito responda pelos crimes em liberdade.