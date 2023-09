PM apreende pistola turca e drogas em Três Poços

Volta Redonda – Dois homens foram presos nesta quinta-feira (21), sob suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. A ação aconteceu na Rua Monteiro, no bairro Três Poços, onde agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar prenderam dois homens – de 21 e 23 anos.

Através de uma denúncia anônima, os policiais conseguiram apreender no endereço uma pistola Canik calibre 9 mm com numeração suprimida; um carregador e 15 munições de mesmo calibre; 581 pinos e 87 pedaços pequenos de cocaína; 47 tiras e quatro pedaços de maconha com 710 gramas; 220 pedras de crack; duas balanças de precisão; R$ 75 em espécie; um caderno de anotações do tráfico; dois celulares; material para endolação e uma mochila.

Tanto o material apreendido quanto os suspeitos foram levados para a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda).