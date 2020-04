PM apreende plantação de maconha dentro de chácara em Resende

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 08:01 horas

Resende – Policiais do 37º BPM e agentes da 89ª DP (Resende) interditaram uma chácara localizada na Rua Santa Clara, no bairro Parque Embaixador, com plantação de maconha nesta quinta-feira, dia 16.

De acordo com a ocorrência, a PM descobriu que a erva estava sendo cultivada no imóvel após receber denúncia anônima. Informações passadas aos PMs indicavam que algumas pessoas, não identificadas, estariam utilizando a chácara para o cultivo, venda e abastecimento da erva. A quantidade de pés de maconha não foi contabilizada.

A PM afirma que após chegar ao local solicitou perícia. Após a constatação, o imóvel foi fechado e mantido preservado. A incineração da plantação será feira nesta sexta-feira, dia 17. A ocorrência foi registrada na 89ª DP (Resende).