PM apreende quase 20 kg de maconha no Caborê, em Paraty

Paraty – A Polícia Militar apreendeu na tarde desta quarta-feira (27) quase 20kg de maconha e outros 2,3kg de pasta base de cocaína na Rua Guapuruvu, no Caborê. Durante a apreensão, um homem de 29 anos foi preso e conduzido à 167ª Delegacia de Polícia (Paraty).

De acordo com a apuração do DIÁRIO DO VALE, os policiais militares receberam uma denúncia anônima dando conta de que o local estava sendo utilizado para guardar materiais ilícitos. O homem que estava no endereço permitiu aos policiais que entrassem no imóvel. Os entorpecentes estavam armazenados dentro de um armário.

As drogas apreendidas – 19,6 kg de maconha; 24g de crack; 2,3kg de pasta base de cocaína; 173g de cocaína – e farto material para acondicionamento foram levadas para a 167ª DP, onde o caso foi registrado.