PM apreende quatro menores que consumiam drogas em via pública em Itatiaia

Matéria publicada em 14 de julho de 2020, 16:34 horas

Itatiaia – Em uma ação dos policiais do 37º Batalhão da PM, quatro adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, foram apreendidos na tarde de segunda-feira, dia 13, fazendo uso de entorpecentes em plena via pública. O quarteto foi abordado na Rua Vitória Régia, na Vila Magnólia, em Itatiaia.

Um deles chegou a jogar algo, possivelmente droga, em um matagal, ao observar a aproximação dos agentes. Com outro menor foram encontrados dois cigarros de maconha.

Acompanhados de seus responsáveis, os quatro rapazes foram levados para a 99ª DP (Itatiaia), onde passaram a responder por uso de drogas. Caberá ao juiz da Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Itatiaia, aplicar ou não aos adolescentes, medidas socioeducativas.