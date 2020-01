PM apreende rádios transmissores usados por suspeitos de tráfico em Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2020, 11:38 horas

Barra Mansa – Policiais do 28º BPM apreenderam quatro rádios transmissores e dois carregadores na tarde de quarta-feira, dia 22, na Servidão São João Batista, no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa.

De acordo com a ocorrência, a PM recebeu denúncia indicando que no local, três suspeitos estariam traficando. Após a denúncia, os agentes conseguiram localizar os suspeitos, e com eles, o material foi encontrado.

A PM informou que buscas foram feitas dentro de uma residência em que os suspeitos estavam e nada mais foi encontrado. Todos foram encaminhados até a 90ª DP (Barra Mansa), foram ouvidos e liberados.