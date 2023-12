PM apreende réplica de pistola durante operação em Angra

Angra dos Reis – A Polícia Militar apreendeu uma réplica de pistola na manhã desta terça-feira (5), no trevo do Morro da Cruz. O material estava com um menor de idade.

Ação foi realizada durante uma operação conjunta do 33º Batalhão de Polícia Militar e da 166ª DP, com apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública de Angra dos Reis e do SAMU, que está acontecendo nos bairros Sapinhatuba 1, 2 e 3. O objetivo é prender criminosos, apreender drogas e armas, além de buscar reduzir os índices criminais na região.

A réplica ficou apreendida na 166ª DP, onde foi registrada a ocorrência.