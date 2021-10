PM apreende réplica de pistola no bairro Voldac

Matéria publicada em 13 de outubro de 2021, 16:49 horas

Volta Redonda – Um homem foi flagrado por policiais militares nesta terça-feira, dia 12, com uma réplica de pistola, em Volta Redonda. Ele estava em um bar na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Voldac.

Os PMs chegaram ao local após receberem uma denúncia. O suspeito foi levado para a Delegacia de Volta Redonda, onde prestou depoimento e foi liberado. A réplica ficou apreendida.