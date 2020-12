PM apreende revólver em Porto Real

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 08:24 horas

Porto Real – Policiais militares do 37º Batalhão apreenderam um revólver calibre 38, na tarde de terça-feira (01), no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real.

Segundo a PM, o suposto dono da arma seria um jovem, que não teve a idade divulgada, que estaria ameaçando familiares na Rua Amazonas. A PM afirma que o suspeito fugiu do local com a chegada dos agentes, deixando o revólver para trás.

A ocorrência foi registrada na 100ª DP (Porto Real). De acordo com a PM, a mãe do suspeito esteve na unidade para depor como testemunha do caso.