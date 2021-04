PM apreende rifle e drogas na Vila Delgado em Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de abril de 2021, 12:48 horas

Barra Mansa – Um rifle com calibre não especificado, aproximadamente 2kg de maconha divididos em tabletes, 10 pinos de cocaína e outros materiais do tráfico foram apreendidos por policiais militares do 28º Batalhão na manhã desta sexta-feira, dia 16, na Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. A ocorrência foi encaminhada para 90ª DP.

De acordo com a PM, a apreensão foi possível após alguns suspeitos, não identificados, fugirem para uma área de mata – paralela à s margens do Rio Paraíba do Sul – após notarem a presença da Polícia Militar na localidade. Durante buscas, todo material foi encontrado pelos agentes embaixo de uma telha.

Entre os itens apreendidos também foram localizados 16 pedaços de maconha, dois rádios de comunicação, três bases carregadoras para rádio transmissor, uma faca e 13 folhas papelotes de cocaína. Nenhum suspeito foi preso.

A ocorrência segue em andamento.