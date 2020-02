PM apreende simulacro de revólver com cinco suspeitos de furto e roubo em Volta Redonda

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2020, 16:35 horas

Volta Redonda – Um simulacro de revólver foi apreendido por policiais do 28º BPM na tarde desta segunda-feira, dia 03, na Avenida da Integração, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O simulacro foi encontrado com cinco homens, suspeitos de furto e roubo no município.

Segundo a ocorrência, uma equipe da Polícia Militar recebeu informações de testemunhas, sobre a presença de um homem, supostamente armado no local, e, após autorização do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), foi ao endereço para verificar a denúncia.

Durante abordagem, o suspeito foi encontrado com outros quatro suspeitos e nada de ilícito foi encontrado, porém, após buscas, os policiais encontraram o simulacro enrolado em uma camisa amarela, escondido debaixo de um banco onde todos estavam sentados.

Após o flagrante, os suspeitos foram encaminhados para a 93ª DP (Volta Redonda) e, após consulta, foi verificado que todos têm passagens pela polícia por furto, roubo e homicídio. De acordo com a PM, os suspeitos se enquadram com a descrição de vítimas de roubos recentes no bairro Aterrado, que estão sob investigação da Polícia Civil. Após o registro, os suspeitos foram ouvidos e liberados. O simulacro permaneceu apreendido.