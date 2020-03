PM apreende três quilos de cocaína em Angra, com ajuda do Disque Denúncia

Matéria publicada em 13 de março de 2020, 15:01 horas

Quatro suspeitos de tráfico foram presos

Angra dos Reis – Quatro homens, suspeitos de tráfico de drogas, foram presos por policiais militares do Batalhão de Choque nesta quinta-feira, dia 12, na Comunidade da Glória, em Angra dos Reis. Com os suspeitos, foram encontrados: três quilos de cocaína, 472 pinos de cocaína, 153 papelotes de maconha e duas balanças de precisão. A ação foi possível, após os agentes receberem informações através do Disque Denúncia (0300 253 1177).

Na denúncia, foi informado que os agentes poderiam encontrar os suspeitos escondidos na Alameda Luiza Angélica, durante uma operação policial. Após cerco nas proximidades de uma residência (denunciada), a PM conseguiu encontrar os suspeitos, que tentavam fugir através das janelas do imóvel; além de apreenderem todo o material, encontrado em bacias e sacolas plásticas. A ocorrência foi registrada na 166ª DP (Angra dos Reis).

Vale frisar que em Angra dos Reis, a população pode continuar denunciando atividades criminosas ao Disque Denúncia, pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou através do aplicativo “Disque Denúncia RJ”, enviando fotos e vídeos, sempre com a garantia do anonimato.