Matéria publicada em 20 de outubro de 2020, 18:41 horas

Três Rios – Policiais do 38 Batalhão da PM apreenderam nesta terça-feira, dia 20, três quilos de entorpecentes, entre maconha e cocaína, em Três Rios. As drogas estavam em um terreno baldio na Rua Allan Kardec, no bairro Vila Isabel.

Ninguém foi preso. Os PMs chegaram ao local após receberem denúncia anônima.

O material entorpecente apreendido foi levado para a 108 DP (Três Rios).