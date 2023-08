PM apreende trio com drogas em Resende

Resende – Equipes os Patamos I e II do 37º Batalhão de Polícia Militar apreenderam na manhã deste sábado (5), dois adolescentes, de 15 e 17 anos, e um jovem de 20 anos com drogas, em Resende. O caso aconteceu no bairro Baixada da Olaria.

Os agentes estavam em patrulhamento quando tiveram a atenção voltada para os três jovens, que tentaram fugir mas não tiveram sucesso. Com eles foi apreendido 44 pinos de cocaína, R$ 40 em dinheiro e dois celulares.

O material e os três homens foram encaminhados para a 89ª DP, onde a ocorrência foi registrada.