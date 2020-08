PM apreende veículo antes de suposto ataque entre facções rivais em Resende

Matéria publicada em 16 de agosto de 2020, 19:39 horas

Automóvel foi encontrado na tarde deste domingo, dia 16, no bairro Paraíso, após denúncia anônima

Resende – Policiais militares do 37º Batalhão apreenderam um veículo, modelo Honda HR-V, neste domingo, dia 16, na Rua São Miguel Arcanjo, no bairro Paraíso, em Resende.

De acordo com a PM, equipes do Serviço Reservado receberam denúncias indicando que no endereço, havia um veículo supostamente clonado; e que seria utilizado durante confronto entre facções rivais do tráfico de drogas.

Cientes da informação, os militares foram ao local e encontraram o veículo com a chave na ignição. Após consulta, foi verificado que o número do motor do automóvel não seria original, indicando a fraude. Após a constatação, o veículo foi apreendido e levado até a 89ª DP (Resende), local onde a ocorrência foi registrada.